Buso: "Il Napoli l'avevo visto a Firenze e mi ha sorpreso in negativo: Ancelotti avrebbe dovuto cambiare modulo"

Ultime calcio Napoli - Renato Buso ha parlato a Stadio Aperto, ai microfoni di TMW Radio:

Crisi Napoli e Ranieri punta alla salvezza con la Samp.

"Mi sono stupito nel vedere Claudio accettare i blucerchiati. Li vedevo davvero in difficoltà e non pensavo potesse accettare. È una delle persone più intelligente e buone che conosca, non avevo dubbi riuscisse a risollevare la squadra. La strada è ancora lunghissima, gestisce sempre bene queste situazioni. È stato il tecnico migliore per la Samp. Il Napoli l'avevo visto a Firenze e mi ha sorpreso in negativo. Vedere Insigne fare l'ala sinistra e difendere nella propria area non è nelle sue caratteristiche. A un certo punto bisognava cambiare modulo e non fossilizzarsi come ha fatto Carlo".