Ultime notizie calcio Napoli – Tarcisio Burgnich, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso ha sempre vissuto a certi livelli ed ha grande leadership, mi auguro che possa portare a casa grandi risultati riportando il Napoli ad alti livelli”.