Buongiorno, l'ex tecnico: "Ha due caratteristiche eccezionali! Per lo scudetto sono sicuro che..."

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Menghini, allenatore ed ex tecnico di Buongiorno:

“I 35 milioni per Buongiorno il Napoli li ha spesi per il giocatore e per l’uomo. La professionalità di questo ragazzo è eccezionale e continuerò sempre a sottolinearlo. Buongiorno ha grandissimi doti di marcatura e di lettura delle situazioni, per questo è sempre in anticipo. E’ migliorato molto nell’aspetto tecnico, lui è un marcatore feroce.

In questo momento il Napoli è la squadra più avanti per ciò che concerne le energie perché può preparare la gara nell’arco della settimana. L’Inter è destinata a pagare qualcosa, il risultato di ieri è sinonimo di un pò di stanchezza psicofisica e ci sta. Ci sono delle situazioni in cui non puoi cambiare molto perché gli schemi si ottengono con determinati giocatori e non puoi cambiare pure se il valore della rosa è buono.

Conte da sempre migliora i giocatori, chi è arrivato con lui può migliorare ed entrare nella mentalità che vuole il mister. E’ vero che il Napoli ha perso giocatori importanti, ma ha un solo obiettivo ed ha la possibilità, grazie all’equilibrio di squadra raggiunto, di arrivare a questo obiettivo con quello che ha. Il Napoli sta facendo bene anche senza Kvara e senza Buongiorno e credo che la società abbia valutato anche questo aspetto. Magari poi a fine stagione questi soldi ricavati verranno investiti. Incrociando le dita, solo qualche infortunio non preventivato può rovinare un po ' i piani.

A Napoli è impossibile fare percentuali scudetto, diciamo che il Napoli è la squadra da battere perché c’è entusiasmo, equilibrio, meccanismi oliati tra di loro, c’è coesione”.