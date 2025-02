Calciomercato Napoli - Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Alessandro Buongiorno, ha parlato anche del Napoli nel corso di un'intervista a La Repubblica: "Anche vendendo si può rinforzare una squadra e De Laurentiis lo ha già dimostrato in passato. È vero soprattutto quando si ha in panchina un allenatore di personalità, come Conte, che è un valore aggiunto. E poi Neres, che gioca nello stesso ruolo di Kvara, è fortissimo”.