Buffon punzecchia il Napoli: "Campionato francese? Serve umiltà nei giudizi, guardate il Rennes con l'Arsenal che ha battuto facile gli azzurri" [VIDEO]

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e attualmente al Paris Saint-Germain, ha parlato in un'intervista in Italia a Sky Uno, a E Poi C'è Cattelan. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Campionato francese? La percezione in Italia è sbagliata, è un campionato tatticamente meno evoluto rispetto all'italiano ma è molto difficile per fisico e tecnica. Ci sono tante individualità eccelse. Ci sono squadre come Lille e Lione che in Serie A sarebbero stabilmente fra le prime cinque. Il livello del campionato quindi è almeno come il nostro. Il Rennes, con il quale abbiamo perso in coppa, è arrivato ottavo, ma ha giocato in Europa League con l'Arsenal e ha vinto 3-1: poi ho visto l'Arsenal con una italiana (il Napoli, ndr) e ha avuto vita facile. Dobbiamo essere più umili nei paragoni e nei giudizi su noi stessi".