Buffon paragonò Di Maria a Maradona, l'argentino: "Diego è Diego, è stato quello che tutti sappiamo"

Serie A - Angel Di Maria si è presentato con la Juventus in conferenza stampa. Il calciatore argentino ha risposto anche ad una domanda dove gli ricordavano del paragone che Buffon fece del calciatore argentino con Maradona: "Diego è Diego, è stato quello che tutti sappiamo. Io ho un bel rapporto con Buffon, ci ho parlato anche quando ho firmato e ci teneva che venissi alla Juve. Sono tranquillo, resto con i piedi per terra e farò il meglio, come ho sempre fatto in tutte le squadre in cui ho giocato. La voglia di giocare in questa squadra e di farla tornare a vincere tutto è grande".