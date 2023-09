Budel: "Il Napoli manca nei calciatori simbolo: Kvara non è più una sorpresa, difficoltà evidente"

Marco Budel è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Non vedo ancora il Napoli bello fisicamente, poi aggiungi che lo aspettano gli avversari e qualche difficoltà di troppo la si incontra. I giocatori di grande qualità stanno mancando, come Kvaratskhelia per esempio. Sarà un anno difficile anche per lui, non è più una sorpresa e deve abituarsi ad avere questo cambio psicologico. Centrocampo che sta mancando, ma Lobotka è stato i migliore per me".