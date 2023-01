Budel avverte: "Il Napoli deve stare attento: la Sampdoria è un'altra squadra"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Budel, opinionista DAZN ed ex centrocampista:

"La Sampdoria è un'altra squadra rispetto a quella del 2022, sia tatticamente che fisicamente. Il cambio modulo sta dando soddisfazioni a Stankovic e Nuytinck è già un valore aggiunto per questa squadra. La Samp ha voglia di salvarsi e possono nascere più insidie per il Napoli. Gli azzurri hanno motivazioni altissime ora, ma bisogna procedere con calma. Il Napoli deve badare a sé stesso, forse ha fatto fin troppo bene sinora e ci può stare perdere a San Siro. Spalletti deve fare la corsa su sé stesso, lasciando i problemi a quelli che inseguono. Bereszynski? Ieri l'ho visto molto bene anche nella difesa a 3, sarà un'ottima alternativa per Di Lorenzo".