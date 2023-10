Budel: "Anguissa non è lo stesso, Spalletti lo stimolava di più. Chi al posto di Osimhen? Vi rivelo la mia scelta"

Alessandro Budel è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Partita difficile per il Napoli a Verona, anche se vorranno riprendersi dopo la gara con la Fiorentina. Partita sentita, difficile e non sarà facile. Cajuste, come cambia il Napoli? Anguissa dà fisicità e inserimento, però non è partito come la passata stagione: Spalletti lo stimolava di più. Cajuste è diverso, meno fisicità ma in grado di fare bene. Il Napoli ha uno dei centrocampo più forti del campionato. Simeone o Raspadori? Simeone più adatto per sostituire Osimhen. Il vero fulcro del gioco del Napoli è Lobotka per fare in modo che anche la costruzione dal basso possa funzionare. Gol dell'ex? Ci tieni maggiormente quando torni in una tua ex piazza".