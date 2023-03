Buco da 3 miliardi di euro in 10 anni per la serie A: il Napoli una delle poche a contenere perdite con 4 utili consecutivi

La Serie A va a caccia di sostenibilità ma deve fare i conti con dei bilanci decisamente appesantiti degli ultimi anni. Le big del campionato italiano arrivano infatti da 10 stagioni di bilanci in ampia perdita, con un rosso aggregato che supera i 3 miliardi di euro anche a causa del Covid, secondo quanto emerge consultando il Football Strategy tool di PwC, lo strumento che la nota società di consulenza ha realizzato per aiutare il management delle società calcistiche a prendere decisioni strategiche misurando le performance finanziarie, sportive e di coinvolgimento dei tifosi e gli investimenti.

Su Calcio e Finanza si legge che negli ultimi dieci bilanci l’Inter ha sfiorato il miliardo di euro di perdite (-963,8 milioni), seguita da Milan (-910,7 milioni) e Roma (-834 milioni), mentre poco meglio ha fatto la Juventus (-591,3 milioni). Tra le altre big, invece, perdite più contenute negli ultimi dieci anni per Napoli (-28,4 milioni a livello aggregato), Lazio (-21,1) e Fiorentina (-18,8 milioni). I partenopei ad esempio hanno chiuso quattro degli ultimi dieci esercizi in utile (gli ultimi tre consecutivi in rosso anche per l’effetto Covid) così come la Lazio.