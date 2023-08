Marco Bucciantini è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli ha reagito bene all'1-0 del Frosinone, con impeto e classe. Spero che Osimhen resti in Italia ancora a lungo, mi auguro che gli altri e potenti club ci permettano di godercelo ancora a lungo. Osimhen è il giocatore più forte della Serie A".