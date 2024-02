Bucciantini: "Osimhen può essere la scintilla della stagione del Napoli? Il cambio Mazzarri-Calzona toglie alibi"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il gol di Osimhen può essere la scintilla della stagione del Napoli? Osimhen stesso, non solo il suo gol: la necessità di avere qualcosa per ritrovarsi e ritrovare forze, il Napoli ne ha avute di occasioni per farlo. Se ogni scelta sull’allenatore viene rinnegata o dileggiata, c’è sempre qualcuno che può dire perchè colpa nostra?

Il Napoli ha vinto anche per un incrocio irripetibile di persone che poi sono andate via, √® chi √® rimasto che avrebbe dovuto mostrare il proprio valore. Non voglio assolvere nessuno, il Napoli ha tenuto viva la qualificazione Champions subendo il Barcellona e solo grazie a Osimhen ha una competitivit√† maggiore. Il cambio Mazzarri-Calzona toglie alibi, perch√® i giocatori ora hanno il preparatore atletico dello scudetto ed un allenatore che gi√† li ha allenati. A Osimhen basta una palla in area per poterla trasformare in gol‚ÄĚ