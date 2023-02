Bucciantini: "Osimhen-Kvaratskhelia 41 tra gol e assist! C'è un dettaglio tra i vari primati del Napoli"

A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per parlare di Napoli-Cremonese.

“Il Napoli non vuole conoscere i suoi limiti? Ha attaccato un po’ peggio del solito, i gol arrivano da azioni non limpide: è una squadra ormai forte dentro, i due là davanti hanno messo assieme 41 tra gol e assist. Ci sono i segnali di una squadra forte, anche se non girava benissimo. Il Napoli fra i vari primati ha quello dei gol dei subentrati: è un numero alto che lascia Spalletti proprietario della situazione, quando sono mancati Kvaratskhelia e Osimhen gli altri hanno sempre risposto per il meglio”