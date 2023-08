Bucciantini: "Osimhen il giocatore più forte della SerieA, con lui il Napoli non è inferiore a nessuno"

Marco Bucciantini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Un giorno Osimhen lascerà Napoli, questo è certo. Per il momento però continuerà a sentirsi del Napoli e in futuro andrà via per una grande occasione lasciando anche al Napoli tanti soldi. Ad oggi è Osimhen che sposta la Serie A. Il Napoli non è inferiore a nessuno finché c'è lui, è il più forte della Serie A".