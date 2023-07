Bucciantini: "Meno calcio farebbe bene a tutti, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Marco Buccinatini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Questo calendario è forzato dagli europei, siamo campioni in carica e dobbiamo andarci. Partite anche durante le festività? Ogni popolo ha le sue tradizioni, quando abbiamo provato ad imitare formule esotiche come il boxing day non hanno avuto molto successo, non mi spiaceva l’idea di troncare a metà le giornate. Per me non c’era niente di male a fare un periodo in cui non si gioca a calcio. Quello con la Coppa D’africa è un incastro impossibile, il mondo è riuscito anche a spostare il mondiale. È un problema da risolvere. L’anno scorso con una pausa lunga l’Italia ha portato 3 squadre in finale e 5 in semifinale europee. Quella sosta ha permesso di ricaricare molto le batterie. Siamo convinti che più partite vendi più soldi incassi, mentre in realtà una dieta del prodotto gioverebbe a tutti”.