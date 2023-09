Bucciantini: "Kvara prevedibile, l'Inter rischia di ammazzare il campionato, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ne parliamo il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“Siamo stati abituati a vedere una squadra che non sapeva uscire da un incantesimo, ora vediamo una squadra normale. Abbiamo visto una squadra serena solo contro il Sassuolo che va piano, contro la Lazio sono andati in difficoltà quando c’è stato da lottare e soffrire. Il Napoli dominava e quest’anno non ci riesce e non sa soffrire. Zerbin? Ci sta il discorso di includere tutti, ma puoi farlo quando le cose vanno bene, Kvara è un giocatore tremendamente prevedibile. Tutti sanno cosa fa, solo che per sei mesi ti travolgeva. Il georgiano va rimesso in condizione, è da febbraio cercano di soffocarlo. Era già un problema dall’anno scorso.

La scelta di optare per Garcia è stata proprio perché non si voleva cambiare da Spalletti, per andare avanti di inerzia. L’Inter rischia di essere il Napoli di quest’anno, devi stare attento a non perdere troppi punti perché sennò si anestetizza lo spogliatoio. Il Napoli l’anno scorso quando gioca un primo tempo come quello con la Lazio ha 15 occasioni da gol, quest'anno invece ne crea 2. Garcia non è stato ottimo nella comunicazione, vedi le battute su Osimhen e su Di Lorenzo. Kvara non sta giocando bene, ha fatto un buon primo tempo contro la Lazio ma il giocatore non sta bene. Il problema non è la sostituzione ma la sua reazione, sai che nello spogliatoio non c’è il capitano che ti prende per l’orecchio. Mi ha colpito la difficoltà di Osimhen nell'entrare nel gioco, è lui che cambia la velocità dell'azione. Ogni gioco deve mettere in condizione il giocatire di dare il meglio, fossi Garcia sarebbe la prima cosa che cercherei di risolvere":