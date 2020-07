Bucciantini: "Il Napoli ieri ha vinto solo perchè al 75' è entrato un ragazzo dalla panchina, altrimenti..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Manca uno sfidante vero della Juventus. La Lazio ci ha provato quest’anno, ma la Juventus arriva sempre vicino ai 90 punti e per sfidarla devi fare un percorso come lo fece il Napoli di Sarri. Il Napoli ieri ha affrontato una squadra che sta bene, ha vinto solo perché al 75’ è entrato un ragazzo di qualità come Politano ed è riuscito, per la prima volta, a far centro”.