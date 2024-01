Bucciantini: "Do un consiglio a Mazzarri per rialzare il Napoli, sii te stesso! Vi dico un dato sui cartellini"

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Io penso che il Napoli è schiacciato sia individualmente che di squadra, io penso che il Napoli ha una perdita, non ha subito una sconfitta. Una cosa più profonda: perdita di coraggio, dello stare insieme. L'anno scorso, il Napoli ha avuto 48 cartellini e ha fatto pochissimi falli. Era ultima in questa statistica. Già 46 cartellini a metà campionato: hanno perso il senso di stare insieme dentro il campo. Faccio il presuntuoso, do un consiglio a Mazzarri: fai te stesso, se ti senti più sicuro e credibile con le tue idee, mettile in campo adesso!".