Bucciantini: "Che giocata di Mertens sul gol di Osimhen. La partita contro l’Inter arriva al momento giusto"

Napoli - Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista e opinionista tv. “Da quando Gattuso ha recuperato gli attaccanti – ha detto Bucciantini a Radio Crc – il Napoli sta mostrando il suo volto più bello. Ieri a Genova gli azzurri hanno offerto una grande prestazione. Per fortuna il Var ha rilevato le irregolarità sul gol di Thorsby, annullandolo giustamente. Sarebbe stata una beffa per il Napoli”. Napoli che ha vinto in casa della Samp grazie alle reti di Fabian Ruiz e Osimhen. “Fabian sta imparando a muoversi anche nel centrocampo a due – ha detto Bucciantini a Radio Crc – insieme a Zielinski rappresenta l’asse portante della squadra. Ieri mi è piaciuto anche Demme, che secondo me ha offerto la migliore prestazione stagionale. Per quanto riguarda Osimhen, ieri ha confermato di poter essere l’uomo Champions per il Napoli. Sul gol, però, do tanti meriti anche a Mertens. La giocata di Dries è stata fantastatica”. Domenica la sfida all’Inter senza Lozano. “L’assenza di Lozano peserà – ha detto Bucciantini – anche se non ha ancora recuperato al meglio dopo l’infortunio. Nonostante ciò credo che quella contro l’Inter sia la partita ideale per dare al Napoli ulteriore slancio nella corsa Champions. Arriverà al ‘Maradona’ una squadra che sembra imbattibile, ma che potrebbe accettare una sconfitta senza compromettere la conquista dello scudetto. Gli stimoli per il Napoli saranno tanti”.