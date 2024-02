Bucciantini attacca De Laurentiis: "Meritiamo civiltà! Fa il padrone aggredendo i giornalisti con parolacce" | VIDEO

Napoli - Il noto giornalista e opinionista Marco Bucciantini ha attaccato in maniera pesante il presidente De Laurentiis dopo l'intervento fatto poco prima delle conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia del match Napoli-Verona.

De Laurentiis Bucciantini

Bucciantini contro De Laurentiis

Bucciantini ha attaccato il modo di esprimersi di De Laurentiis. Queste le sue parole:

"Non so se De Laurentiis sta bene o sta male, ma abbiamo sentito tutti la risposta che ha dato ad un collega, che tra l'altro era la domanda della settimana 'si gioca a tre o si gioca a quattro'. La rispsota di De Laurentiis è stata 'Non sono cazzi tuoi'. Non l'ha data l'allenatore ma è stato il presidente al posto dell'allenatore.

Ragazzi ma dove siamo? Qui sono saltate le regole, il giornalista fa le domande educatamente e non viene risposto nemmeno dall'allenatore. E' saltata la civiltà, dove vieni aggredito con parolacce dal padrone della sala. Non so se sta bene o sta male, ma uno che si comporta così non va bene. Vuole abolire le conferenze il sabato? Ok, ha già abolito il calcio in Italia perché nelle ultime assegnazioni l'hanno nascosto.

E' insopportabile ascoltare una cosa del genere. L'entusiasmo che sta rinascendo qualcosa lo devi blindare con atteggiaemnti seri, con compattezza richiamando anche la stampa alla propria parte. Non dico ruffiano, ma civile sì. Meritiamo civiltà".