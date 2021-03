Bucciantini a CN24: "Il Napoli è in crescita e può arrivare in zona Champions: su Gattuso piazza troppo umorale"

Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "E' inevitabile il Milan sia squadra dimostrandolo nel corso di questa stagione in cui, anche con tante assenze, non ha mai perso di vista l'obiettivo. Hanno avuto un periodo di appannamento per un mese, ma non sono sorpreso dal loro rendimento così elevato. Nel Napoli, l'assenza degli attaccanti si è fatta sentire perchè, per esempio, Osimhen ha caratteristiche uniche. A Napoli è cambiato troppo in fretta l'umore, Gattuso tre mesi fa stava per fermare il rinnovo ed oggi sembra dover lasciare a fine stagione. La squadra c'è per la zona Champions, l'anno scorso di questi periodi eri fuori da questo obiettivo. Tecnicamente il Napoli vale lo scudetto, ma un organico è da scudetto non solo per questo ma da tanti componenti che però forse non hanno reso. Per questo motivo, dico che la dimensione reale degli azzurri è il quarto posto. Le ultime vittorie sono frutto non dello spettacolo ma di grande tenuta mentale".