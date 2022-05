Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Veretout-Anguissa sarebbe un centrocampo fortissimo per qualità e fisicità. Nico Gonzalez è molto forte, farebbe davvero comodo a Napoli e poi avrebbe molti grandi stimoli perché argentino. E’ un giocatore forte che deve fare l’ultimo salto di qualità".