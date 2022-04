Bucchioni su Ancelotti: "Ha sofferto nelle squadre un gradino sotto come il Napoli"

Enzo Bucchioni ha scritto nel suo editoriale per TMW:

"Questa Juve ha bisogno di giocatori fatti e finiti, di personalità, in grado di giocare senza avere la necessità di un gioco che li aiuti e li faccia crescere. Il capofila di questa tipologia di allenatori è Carlo Ancelotti, il più grande di tutti. Nessuno come lui sa tenere insieme tanti campioni, motivarli, dare idee tattiche e farli vincere. Anche lui, però, ha sofferto quando ha avuto squadre un gradino sotto, che avevano bisogno di un gioco, come Napoli o Everton. Dunque, mi aspetto un grandissimo mercato e il segnale delle intenzioni bianconere sembra arrivato dall’acquisto di Vlahovic. Ieri si parlava di un contratto biennale per Di Maria, quella è la strada".