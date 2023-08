Bucchioni: "Natan? Cauti a fare giudizi, vi ricordate cosa si diceva di Kim?"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

"Napoli indebolito in difesa? L’anno scorso ci chiedevamo chi fosse Kim poi abbiamo visto che campione si è rivelato essere. Bisogna stare cauti e vedere come si inserirà questo ragazzo (Natan, ndr.), un difensore non è insostituibile, staremmo facendo un altro discorso se fossero andati via Osimhen o Kvaratskhelia. Il Napoli rimane una squadra molto organizzata, togliere una pedina per metterne un’altra è più facile in una squadra che gioca bene a calcio. Amrabat? È da tempo che è fatta con il Manchester United, il problema però è la cifra su cui non c’è l’accordo. Ci sono buoni rapporti tra Napoli e Fiorentina ma non penso che De Laurentiis voglia spendere certe cifre, per il giocatore servirebbe una squadra che gioca in modo compatto”.