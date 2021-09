Bucchioni: "Napoli? Non puoi farti condizionare dalla testa alla classifica, succede solo a chi è immaturo"

Napoli Calcio - Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli ha un'occasione che va sfruttata stasera se è cresciuta dal punto di vista caratteriale. Non ti puoi far condizionare di andare in testa alla classifica, succede solo a chi è immaturo. Spalletti è una garanzia ma non sarà facile con l'Udinese. Mi aspetto una gara come le altre del Napoli e che possa superare l'Udinese".