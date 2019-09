Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto dichiaratoi: "Il Napoli non ha trovato il sostituito ideale per Milik che poteva essere Mauro Icardi. Non a caso sono andati a prendere Llorente.

Il polacco Milik avrebbe potuto essere un giocatore adatto se non avesse subito quei due gravissimi infortuni"