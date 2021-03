Bucchioni: "Milan stanco, ora rischia anche il quarto posto. Polemiche Roma? E' un calcio senza logica"

Napoli Calcio - A parlare di campionato al Maracanà Show, nella serata di TMW Radio, è stato Enzo Bucchioni:

Milan, ko col Napoli che mette fine alle speranze Scudetto?

"Se il Milan avesse pareggiato sarebbe stato più equo. Il Napoli nel secondo tempo mi è piaciuto poco, il Milan ha avuto le occasioni. Il campionato per me è finito da un pezzo, non è all'altezza il Milan di vincerlo. E' nettamente più forte l'Inter. E' in difficoltà il Milan e farà fatica ad uscirne. Il Milan deve pensare al posto in Champions perchè rischia".

C'era il rigore su Theo Hernandez?

"C'era. Forse l'arbitro si è sentito troppo tirato in ballo e non ha deciso lucidamente. Forse non ha visto la forza necessaria ma il fallo era evidente. E' stato travolto dagli eventi, era anche caduto. Ha anche ammonito Gattuso quando erano altri a protestare".

E il fallo su Di Lorenzo?

"Era un arancione tendente al rosso anche per lui, come quello di Hernandez su Osimhen".

E' bagarre per i posti in Champions:

"Il Milan è in difficoltà dal punto di vista fisico e nervoso, rischia davvero il posto. Se il Milan dovesse andare avanti in Europa League, il dispendio di energie continua ancora".

Chi andrà in Champions?

"Difficile dirlo, l'Atalanta la tengo sempre in grande considerazione. Ha brillantezza e il campionato di solito lo finisce in crescendo. La Juventus è lì, il Milan è in difficoltà e molto dipenderà se andrà avanti in Europa League, il Napoli sta recuperando gli infortunati e sta risalendo. La Roma andrà avanti in Europa e potrebbe pagare in campionato".

La Roma ha ragione a lamentarsi del rinvio di Juve-Napoli?

"Non torna nulla. Non sapevano che c'era questo doppio impegno importante del Napoli? E' un calcio senza logica, tutti sono scontenti e questo vuol dire che non c'è rispetto delle regole".