Bucchioni: "Il Napoli deve prendere subito un difensore, ha i giocatori contati. Insigne? Sarei deluso dal suo addio"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

"Hugo Maradona? Notizia shock a poco più di un anno dalla morte di Diego. Il Napoli deve prendere subito il difensore, non può farsi trovare impreparato. Ha i giocatori contati. Di Lorenzo una partita la può giocare centrale ma il colpo va fatto subito. Giuntoli magari ha un asso nella manica che al momento non conosciamo, penso che questa operazione comunque s'ha da fare. Anche il Milan ha il problema Kjaer ma ha 3 centrali a disposizione quindi il problema si sente meno. Nel Napoli c'è un'emergenza. Insigne? Spero che la situazione si risolva in maniera positiva, sarei un po' deluso se questo ragazzo che è l'emblema di Napoli andasse via. Anche pensare a un campionato minore...Insigne può ancora dare tanto al Napoli e al calcio, fatico a comprendere questi meccanismi. Insigne serve ancora alla causa. Poi se è lui che ha bisogno di cambiare aria allora questo è possibile, magari si aspettava un calore umano diverso già dal ritiro. Sfido chiunque a dire che Insigne non sia stato determinante in questi anni, può peraltro dare ancora tantissimo".