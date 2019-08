Bucchioni: "Icardi-Dybala l'unica soluzione! Juve nei guai, James si è promesso al Napoli"

Calciomercato Napoli - A Tuttomercatoweb gli aggiornamenti su quello che potrà essere il futuro di Mauro Icardi. Lukaku all’Inter è la vittoria di Marotta e della sua strategia. Quando tutti davano l’attaccante belga in mano alla Juventus la serenità del manager nerazzurro doveva far intuire qualcosa. I nerazzurri avevano l’ok del giocatore da molto tempo, quella era la loro forza, e aspettando, alla fine l’obiettivo è stato raggiunto. Ecco l'editoriale del collega Enzo Bucchioni a TMW e quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Peccato che proprio Dybala, come avevamo scritto la settimana scorsa, deluso da trattamento della Signora, abbia bloccato tutta l’operazione e alla fine abbia fatto saltare il banco. I no dell’argentino al Manchester hanno di fatto rallentato l’operazione di scambio e consentito all’Inter di restare sempre in corsa fino al decisivo rilancio finale .

Mercato Juve - E pensare che la Juventus l’aveva studiata bene. Stoppo il passaggio di Lukaku all’Inter e impedisco ai miei potenziali rivali in Italia di crescere, lo prendo io e trovo una spalla ideale, molto fisica, per Ronaldo, mando Dybala al Manchester e faccio anche una bella plusvalenza (pagato 40). Tornava tutto.

Mercto Inter - Ma i guai per la Juve non finiscono qui. Quando Lukaku è passato all’Inter, non avendo sottomano un altro attaccante di livello internazionale, Paratici è stato costretto a far saltare il passaggio di Dybala al Tottenham che sembrava fatto nel pomeriggio di ieri. Settanta milioni che avrebbero fatto molto comodo per i conti in rosso della Juve non sono entrati.

Anche Mandzukic e Matuidi alla fine sono rimasti e il mercato inglese ha chiuso. Erano nel pacchetto-Dybala al Manchester, di sicuro si è parlato anche di Pogba, ma alla fine tutto è rimasto ai box. E adesso che fare proprio di Mandzukic, Matuidi, ma anche Higuain, Khedira e pure Cuadrado e Rugani che non sono al centro del progetto Sarriano?

Di sicuro Paratici ha fatto buone cose in entrata (DeLigt, Rabiot, Ramsey, Danilo e Demiral), ma come venditore per adesso è rivedibile.

La Juventus oggi come oggi deve trovare una spalla a Ronaldo, sistemare Dybala e cedere i giocatori in esubero. Che strategia adottare?

La soluzione più facile potrebbe essere quella di togliere Dybala dal mercato, ma dopo quello che è successo negli ultimi dieci giorni con che spirito resterebbe a Torino il fantasista argentino prima bocciato e poi ripescato? Se era fuori dai programmi fino a poche ore fa reintegrarlo diventa imbarazzante. Il Psg è alla finestra e il giocatore gradirebbe la Francia, ma chi prendere al posto di Dybala?

Le tentazioni sono due. La prima togliere dal mercato Higuain e rilanciarlo in coppia con Ronaldo (Sarri potrebbe lavorarci) , ma alla fine sarebbe un bagno di sangue dal punto di vista dei conti, il Pipita se non parte questa estate produrrà solo pesanti minusvalenze.

La seconda soluzione potrebbe essere quella di riprovare a prendere quell’Icardi che l’Inter l’estate scorsa aveva proposto alla Juve per fare plusvalenze e Paratici (fra l’altro) insegue da sempre ed era convinto di poter portare a Torino. Anche in quella occasione Dybala si mise di traverso, rifiutò l’Inter.

Ma una operazione del genere oggi vorrebbe dire rinforzare troppo l’Inter e sarebbe un enorme favore a Marotta che già ha preso Lukaku e ha in mano Dkezo. Marotta in un colpo solo si toglierebbe la grana Icardi andando a recuperare una situazione di difficile soluzione e immetterebbe in attacco estro e qualità, magari sfruttando anche la voglia di rivincita di Dybala che oggi all’Inter direbbe sì.

Tuttomercato Napoli - Dalla Spagna ieri sera rilanciavano l’idea che la Juve possa buttarsi su James Rodriguez che da tempo si è promesso al Napoli. Ma Dybala non sembra, almeno ad oggi, nei piani del Real. Rugani invece, perso l’Arsenal, potrebbe andare alla Roma , ma la richiesta di 40 milioni ha spaventato Petrachi. E allora ecco di nuovo fari accesi su Pezzella che la Fiorentina valuta 20-25 milioni.