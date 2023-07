Bucchioni: "Giuntoli alla Juve? C'è un rischio, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Enzo Bucchioni ha commentato l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus ai microfoni di Sportitalia nel corso di “Sportitalia Mercato”:

“Giuntoli entrerà gradualmente alla Juventus, la rivoluzione andrebbe fatta in panchina. L’allenatore non è stato scelto né da Giuntoli né dai dirigenti attuali, è lo stesso tecnico della vecchia proprietà mentre intorno a lui tutto sta cambiando, è questo il controsenso. Ci sarà una revisione profonda della rosa. Giuntoli deve liberarsi di diversi giocatori non da Juventus. Il ds e Allegri dovranno conciliarsi e riuscire a convivere sennò anche il prossimo rischia di essere un anno di passaggio per la Juventus”.