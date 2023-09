Bucchioni: "Garcia? Fuori da un anno e mezzo da certi palcoscenici, sulla questione turnover dico..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Garcia era fuori da un anno e mezzo da certi palcoscenici, il Napoli ha fatto una stagione pazzesca tra campionato e Champions League ed i calciatori ormai sono abituati ai ritmi attuali: davanti a noi ci sono professionisti di altissimo livello, certi momenti come la Champions stimolano a dare il meglio. Garcia ha comunque esperienza, per quanto riguarda il turnover diciamo che i giocatori fondamentali non li cambia dal 1’: quando parlo di rotazioni mi riferisco al minutaggio, Garcia avrà molta attenzione a riguardo e con il Genoa magari schiererà qualcuno che non gli dà l’affidabilità che invece darà chi giocherà col Braga”