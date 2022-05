Bucchioni: "C'è l'ok di Spalletti per il doppio colpo Veretout-Bernardeschi"

Calciomercato Napoli - Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, racconta che c'è l'ok di Luciano Spalletti per il doppio colpo Bernardeschi Veretout.

Ecco cosa scrive Bucchioni:

"Per restare a Napoli con l’arrivo di Olivera, pagato dodici milioni, finalmente Spalletti ha un’alternativa a Mario Rui per la fascia sinistra. Altri due giocatori monitorati e sui quali c’è l’ok dell’allenatore sono Bernardeschi che si vuole rilanciare e Veretout in rotta con Mourinho. Il francese potrebbe consentire la cessione di Fabian Ruiz con una buona plusvalenza".