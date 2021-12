Bucchioni: "Al Napoli servirebbe un esorcista, sembrava pronto a vincere. Insigne? E' rimasto male per un gesto in ritiro di ADL"

Notizie calcio. A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Osimhen torna senza giocare la Coppa d'Africa, ma al Napoli ci sono altre positività:

"E' un momento delicatissimo, ci vorrebbe un esorcista. In più occasioni negli ultimi anni abbiamo detto che era pronta per vincere ma poi è sempre successo qualcosa. Quest'anno è falcidiata dagli infortuni dopo un grande inizio. Questi casi vanno risolti, perché poi ti condizionano. La vicenda Insigne andava risolta in estate. So che non è stato neanche salutato dal presidente nel ritiro, e lui ci è rimasto male".