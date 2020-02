Bucchioni a Kiss Kiss: "Il secondo rigore della Juve non c'era, concetto corretto di Commisso"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La direzione di gara di Juventus-Fiorentina non è stata normale. Il secondo rigore per i bianconeri non c'era. Non capisco come sia possibile che l'arbitro, dopo avere visto l'episodio al Var, non abbia cambiato idea. Credo che Pasqua non stia attraversando un grande momento di forma. C'era un altro rigore su Ronaldo per una trattenuta? Non lo so, in area certi episodi sono molto dubbi".

"Sicuramente la Juventus avrebbe vinto lo stesso contro la Fiorentina perché ha tanti calciatori importanti. Rocco Commisso probabilmente ha sbagliato i toni, è stato eccessivo preso dalla foga del momento. Lui è un neofita del nostro calcio, ma il suo concetto è corretto e condivisibile. Il problema non è la Juventus, ma la gestione della partite che cambia da arbitro ad arbitro".