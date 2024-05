Bucchioni a CN24: "De Laurentiis assecondi Conte altrimenti sarà un problema. Futuro di Italiano? Dico una cosa"

Calciomercato Napoli - Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Conte è l'unico allenatore che può far ripartire il Napoli. Lo sa bene lo stesso De Laurentiis che, rispetto al passato, potrebbe cambiare qualcoa pur di portare a casa un allenatore di quello spessore. Italiano lascerà sicuramente la Fiorentina, me lo confessò a metà marzo il compianto Barone. C'è stato un accordo in quel frangente che poi è stato rinnovato, quando purtroppo ci ha lasciato Barone, tra lo stesso Italiano ed il presidente Commisso.

Bologna corteggia da tempo l'attuale allenatore della Fiorentina, c'è la Champions e per lui sarebbe una piazza senza particolari pretese. Vero però che De Laurentiis sono anni che corteggia Italiano il quale però ha ribadito a tutti di parlare di futuro dopo il 30 maggio.

Se prendi Conte, vuol dire che vuoi puntare subito in alto. De Laurentiis sa benissimo chi è Conte quindi lo devi mettere in condizione di esprimersi con carta bianca. Devi sposare la sua filosofia di calcio, solo così può incidere subito. Mi dispiacerebbe se il Napoli prendesse Conte e poi non lo assecontasse. Significherebbe farsi del male da soli. Martinez Quarta? Pare non firmi il rinnovo".