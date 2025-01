Bucchi: "Napoli primo? Sono sorpreso da quanto sia stato bravo ad intervenire sulla mente di questi calciatori"

CRISTIAN BUCCHI, allenatore ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Lukaku? Dovremmo fare un discorso più ampio. Le prestazioni individuali non sono alla sua altezza, ma è determinante in questo Napoli. Teniamocelo stretto e facciamo come sta facendo Conte, che lo sta portando sempre più in alto nella sua condizione. Il Napoli è cresciuto ed ha ampi margini di crescita. Napoli primo? Non me lo aspettavo, mi aspettavo di vedere la mano dell’allenatore, ma sono sorpreso da quanto sia stato bravo ad intervenire sulla mente di questi calciatori. A Firenze ho visto un Napoli cinico che non ha dato nessuna possibilità alla Fiorentina di tornare in partita. Questa settimana, ha dato conferma di cose importanti. Il Napoli ha vinto in maniera forte e veemente. I quattro difensori sono gli stessi dello scorso campionato. La Supercoppa ha dato dei verdetti opposti: il progetto Juve è rimandato, l’Atalanta ha perso in maniera rimessa, l’Inter si è fatto rimontare, il Milan ha fatto vedere cose nuove. Magari inizia adesso un campionato diverso. Neres e McTominay? Tempisti, entrambi sono stati straordinari nel cogliere il momento giusto. McTominay si è fatto trovare sempre pronto, l’apporto di Neres è stato importante. La partita di Firenze è stata la conferma di tutto questo. In questa prima parte di campionato, ci sono state Lazio e Fiorentina come disturbatrici al posto di Roma e Juventus. Più la lotta è allargata, più si tende a perdere punti. Il Napoli può fare la corsa su se stesso, questo cammino li rende indipendenti”.