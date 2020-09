Ultime calcio Napoli - A TuttoMercatoWeb ha parlato l’ex allenatore di Benevento, Sassuolo ed Empoli, Cristian Bucchi:

Dentro Milik, fuori Dzeko. Come vede questa mossa dei giallorossi?

“Per età è un’operazione favorevole alla Roma. Ma per esperienza Dzeko dava qualcosa di più. Milik può trovare la consacrazione che non ha avuto a Napoli”.

Milik, Hysaj, Lozano, Maksimovic