Bucchi: "Gattuso ha completato il Napoli, ha un'intelligenza fuori dal comune. Ricci pronto per la piazza azzurra"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristian Bucchi, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Di Gattuso si guarda quasi solo al carattere ma ha una intelligenza fuori dal comune ed ora ha cambiato molto il Napoli. Ha portato in una squadra forte l’umiltà che gli serviva. Quando ora gli azzurri devono difendersi sono a casa loro, non concedono nulla. Ha completato questa squadra. Sono contento che lo abbia fatto Rino e per giunta a Napoli. Ha avuto l’umiltà di ripartire dalle serie minori per questa sua nuova vita da allenatore, i giocatori non possono non amarlo. Milik? Non può essere un sicuro titolare e lui dovrà fare le sue valutazioni. Boga sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Gattuso ed ora ha trovato anche la sua continuità. Ricci è un calciatore pronto per il Napoli, ad Empoli quando l’ho avuto avevo delle riserve ma si è preso la squadra sulle spalle con una naturalezza ed una serenità impressionanti. La naturalezza è proprio la sua forza, non ha mai percepito la pressione. Non si è mai montato la testa, ha una serenità disarmante”.