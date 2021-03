Bucchi: "De Zerbi tra gli allenatori più interessanti a livello internazionale, ha la personalità per gestire la piazza di Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Cristian Bucchi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"De Zerbi per idee e messa in pratica uno degli allenatori in assoluto più interessanti a livello internazionale. Ha la personalità e l'esperienza giuste per reggere la piazza di Napoli. Roberto è un allenatore particolare, c'è un modo di costruire la squadra e di seguirlo. Per questo c'è da capire se il Napoli può essere la società giusta per lui. E' abbastanza vincolante: ha delle idee e difficilmente è lavorabile da questo punto di vista. Se dovesse partire il suo progetto, ci saranno ovviamente dei passaggi a vuoto. Inizialmente a Sassuolo si è anche ritrovato quartultimo, ma la società ha sempre creduto in lui. Dopo due anni si sono viste le sue idee dopo il lockdown".