Bucchi: "Battere il Milan per fiducia e classifica: abbassarsi e ripartire può essere l'arma vincente"

Napoli Calcio - Cristian Bucchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Giocare una partita a settimana può rappresentare una risorsa per il Napoli, aggiunta al fatto che ha recuperato o sta recuperando tutti i suoi calciatori. Napoli? Uno dei momenti più belli della mia carriera calcistica. Le soddisfazioni personali, in termini di gol non sono tali se non coroni in un luogo come quello partenopeo. Abbassarsi un pochino e ripartire, può essere un aspetto positivo per gli azzurri: battere il Milan può portare tanta fiducia".