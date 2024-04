Bucchi a CN24: "Il Napoli ha vissuto un anno difficile, complicato arrivare in Europa. Osimhen? Troppe situazioni delicate"

Christian Bucchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mancano le definizioni precise per andare o meno al VAR. Non ci dovrebbero essere dubbi, come accade per i falli di mano. Dobbiamo capire se le situazioni le decide l'arbitro o meno. Con un protocollo fisso, non ci sono altre situazioni che raggano. Siamo in confusione, speravo che il VAR portasse oggettività negli anni ma devo ricredermi. Napoli? Quando ci sono tre cambi di allenatori e situazioni contrattuali non definite, quando si è fatta un'impresa e un direttore e un allenatore vincente vanno via, allora tutto è più difficile. Il Napoli ha vissuto un anno di ripartenza con situazioni da dover affrontare nella prossima stagione. Scrivere la storia ti regala motivazioni, avendo vinto servono nuovi stimoli. Arrivare in Europa è difficile. Osimhen? Tante situazioni arrivate in momenti delicati, come il rinnovo di Kvaratskhelia. Osimhen è un attaccante straordinario che ha pagato, come tutti, un problema di squadra. Spalletti ha preso questi calciatori e li ha resi da forti a immarcabili. Italiano? Ha finito un ciclo bello a Firenze e ne può aprire uno nuovo a Napoli. Politano? Giocatore forte, il massimo della sua prestazione lo si ottenga da esterno nel 4-3-3. Al Sassuolo lo utilizzai anche come seconda punta di movimento. Ha colpi e sa muoversi, olter ad essere bravo tecnicamente e tatticamente".