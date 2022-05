Bruscolotti: "Sono i calciatori a dover tirare fuori gli attributi, se non accade non è colpa dell'allenatore"

Beppe Bruscolotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’allenatore fino a un certo punto, quando c’è bisogno di tirare fuori attributi e la voglia di vittoria serve il passo del calciatore. Si è perso per troppi anni per diversi motivi, era una grande occasione quest’anno e ha detto ancora una volta che al Napoli manca qualcosa nel carattere. Sono i giocatori poi ad andare in campo".