L’ex calciatore azzurro Giuseppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione "Piazza Affari", per parlare di Napoli. Questo il suo commento sul mercato di gennaio che attende la capolista di Serie A: "Il Napoli cercherà sicuramente di rafforzarsi laddove i giocatori hanno giocato troppo, come per esempio sulla fascia destra di Di Lorenzo. Spalletti sa che per arrivare in fondo deve avere alternative proprio per non diventare prevedibile e avere più scelte".