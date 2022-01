Bruscolotti: "Riaperta la corsa Scudetto, importante recuperare tutti. Superato il ciclone di dicembre"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli ha superato il ciclone arrivato a dicembre con le tante indisponibilità ed ora si è riaperto il discorso Scudetto. E' importante adesso recuperare tutti. Osimhen è fondamentale in avanti, il Napoli senza di lui non ha gli stessi numeri anche se vanno ringraziati quelli che lo hanno sostituito. E' un bel gruppo e c'è un allenatore che li sa gestire. Per un allenatore quando c'è da scegliere è sempre un qualcosa di positività. Anguissa e Koulibaly troveranno spazio, ma è tutto da vedere. Quando si raggiungono certi equilibri è sempre difficile. Rinnovo Mertens? Va considerata sempre l'anagrafe ed il fatto che ogni tanto bisogna cambiare. In tal senso meglio anticipare i tempi a volte".