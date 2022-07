Beppe Bruscolotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Simeone potrebbe essere un acquisto importante per il Napoli. Il calciatore ha le caratteristiche giuste per giocare nel Napoli di Spalletti. Preferisco lui rispetto a Raspadori”.