Bruscolotti: "Per battere il Milan servirà l'orgoglio, speriamo in un segnale di tregua"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l'ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti:

"Partita difficile Milan Napoli, sono due squadre con problemi diversi , una partita però che affascina sempre ma è un momento particolare, e che il Napoli riesca a fare una gara che ci si aspetta. Ci vuole compattezza da parte del gruppo, per uscire da questo momento e mi auguro che ci sia un segnale adesso per far capire che si vuole una buona partita. Non credo ci sia una frattura, anzi sono discussioni che possono nascere ma c'è bisogno di segnali distensivi, mi auguro che facciano una gara di rispetto per la tifoseria giocando con orgoglio. Maradona potrebbe portare tanto entusiasmo, il suo modo di essere può portare entusiasmo e questo porta risultati, magari potesse arrivare."