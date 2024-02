Bruscolotti: "Osimhen, via 10 giorni prima e torna 4 giorni dopo! Se fossi stato nel suo spogliatoio..."

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli del primo scudetto, ha commentato la questione Osimhen intervistato da Il Mattino oggi in edicola non usando di certo parole al miele considerando le ultime notizie sull'attaccante nigeriano.

Caso Osimhen, Bruscolotti critica il nigeriano

Ecco alcuni passaggi della chiacchierata col quotidiano.

Che voto dà al Napoli ed alla gestione di Osimhen?

«Insufficiente. Un cinque ad entrambi. Al club per il cammino; all'attaccante per il comportamento».

Cosa non le è piaciuto?

«Se n'è andato 10 giorni prima ed arriva 4 giorni dopo... Speriamo almeno sia tornato con la testa giusta».

Lei ha vinto a Napoli, cosa avrebbe detto ad Osi (da capitano) nello spogliatoio?

«Sicuramente parole grosse. La chiarezza è la prima cosa: lo avrei richiamato immediatamente all'ordine. Il calcio è un gioco di squadra ed anche Osimhen deve rispondere al gruppo».