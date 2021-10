Bruscolotti: "Nel calcio di oggi comandano i procuratori! Non esistono più bandiere, contano solo i soldi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli:

“La sosta per le nazionali? Non mi fa impazzire, guardo le partite distrattamente, sicuramente non con l’attenzione e la passione che ci sono per il Napoli. I difensori di oggi? Non sanno più marcare, gente come Pulici e Graziani segnerebbe 30 gol a campionato. I tanti addii a parametro zero? Oggi decidono i procuratori, andare a scadenza di contratto significa poter raddoppiare l’ingaggio nella nuova squadra in cui si sceglie di giocare”.