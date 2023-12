Bruscolotti: "Natan a sinistra e Ostigard al centro, i ruoli non si stravolgono! Si concede libertà come se mancasse conoscenza del calcio"

Ultime notizie Napoli - L'ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Bruscolotti, quali sono i problemi della difesa del Napoli?

«Si concede troppa libertà agli avversari, come se mancasse una conoscenza base del calcio. Natan perde troppe volte l’attaccante, bada solo all’anticipo. È un modo di fare che ai miei tempi non esisteva ed è un aspetto su cui intervenire»

Andrebbe meglio con Natan a sinistra e Ostigard al centro?

«Sì. Il norvegese è un ottimo colpitore di testa e i trascorsi di Natan lo rendono adatto a questa variazione. I ruoli non sarebbero stravolti, si andrebbe meno in difficoltà. E non vanno fatti paragoni con l’anno scorso e con Kim. Sarebbe come mettere il dito nella piaga».