Bruscolotti: "Mi auguro che ci sia il botto finale alla Ferlaino, Icardi è il nome giusto. Abbonati? Me ne aspettavo di più"

Giuseppe Bruscolotti parla di mercato e campagna abbonamenti ai microfoni de Il Mattino: «C’eÌ sempre un malcontento legato alla campagna acquisti. Va a rilento il mercato e di conseguenza va a rilento la campagna abbonamenti. Questo il pensiero di molti tifosi. Eppure da come era partito il mercato e dal ribasso degli abbonamenti lanciato da De Laurentiis, pensavo a un numero piu' consistente di abbonati».

E ora? «Mi auguro che ci sia il botto finale alla Ferlaino. Anche perche' per ora mi sembra che abbiano fatto gia' un ottimo mercato. Perche' non vanno dimenticati i prezzi che si sentono in giro per i calciatori. Poi e' chiaro: se dovesse arrivare Icardi ci sara' il boom degli abbonamenti e credo anche che per l’argentino Napoli sarebbe la piazza ideale».

Un passo indietro. «Per fortuna quando giocavo io, nel bene e nel male, avevamo sempre lo stadio quasi sempre pieno. Anche nell’anno della retrocessione. Francamente vedere lo stadio mezzo vuoto anche quest’anno mi farebbe un effetto strano, perche' se devi lottare per vincere a certi livelli e' importante avere lo stadio pieno».